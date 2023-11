TENNISTAVOLO: GIORNATA NERA PER LO SPORTING CLUB TOF L’AQUILA NEI CAMPIONATI DI C2

L’AQUILA – Questa giornata di andata lo Sporting di tennistavolo si presenta con il cambio di denominazione sociale. Terminata l’esperienza con la Libertas, iniziata negli anni ‘80 con Gildino De Felice, lo Sporting L’Aquila riprende l’antica denominazione Sporting club Tof (Terzo ordine francescano), che richiama ricordi nostalgici degli anni ’60, dove ci si allenava e giocava nei locali del terz’ordine di San Bernardino con Padre Casimiro Centi assistente spirituale.

Quinta giornata di andata nera per le due squadre dello Sporting Club TOF dell’Aquila, nel massimo Campionato Regionale a squadre maschili di Serie C2. Domenica 12 novembre la squadra A, con inizio alle ore 11 in trasferta a Guardiagrele (CH) ha subito una secca sconfitta per 5 a 0 contro l’ASD GUARDIAGRELE. 2 partite perse da Fabrizio Tiberio, 1 partita persa da Gianfranco Trotta e 2 perse da Mario Arquilla.

La squadra A rimane con 2 punti penultima in classifica. Nella prossima Sesta Giornata di andata, sabato 2 dicembre alle ore 16, la squadra A andrà a Ortona (CH), contro la squadra locale dell’ASD PGS TT ORTONA, ultima in classifica. Sconfitta anche della Squadra B marsicana, per 5 a 3, sabato 11 novembre con inizio alle ore 16, fuori casa a Borgorose (RI), contro la squadra aquilana dell’ASD TT PROSPERINI SCHOOL. La squadra era composta con i relativi risultati: Federico Ercole, con 2 partite vinte ed 1 persa, da Gianni Oliver, con 1 partita vinta ed 1 persa, e da Antonio Masella, con 3 partite perse. Rimane in mezza classifica con 4 punti.

Prossima Sesta Giornata di Andata fuori casa a Francavilla al mare (CH), sabato 2 dicembre alle ore 16, contro la capolista a 10 punti dell’ASD TT CITTA’ DI FRANCAVILLA. Terza Giornata di andata per la Serie D2 Girone A maschile, e terza vittoria consecutiva della giovane squadra dello Sporting. Sabato 11 novembre con inizio alle ore 16, in casa a L’Aquila nel campo gara di Via dei Ciocca-Oratorio Parrocchia, si è imposto nettamente, per 5 a 0, contro l’ASD S. NICOLO’ A TORDINO di Teramo. 2 partite vinte da Alessandro Berardi, 1 partita vinta da Alessio Circi, e 2 vinte da Isaia Martinazzo.

Prossimo impegno per la Quarta Giornata di Andata, sabato 2 dicembre alle ore 16, fuori casa a Borgorose (RI) contro la squadra aquilana A dell’ASD TT PROSPERINI SCHOOL. Lo Sporting a seguito della vittoria, conduce il campionato con 6 punti a punteggio pieno.