TENNISTAVOLO: LO SPORTING CLUB TOF L’AQUILA OTTIENE LA PROMOZIONE IN SERIE C1

L’AQUILA – Sono giunti al termine i campionati a squadre maschili di Tennistavolo, e per lo Sporting Club TOF dell’Aquila, è stata una stagione sportiva con ottimi risultati. La Squadra A all’ultimo incontro dell’ultima di ritorno, vinto per 5 a 0, disputato domenica 13 aprile a Pescara contro l’ASD ANTONIANA, ha conquistato i 2 punti necessari per distanziare la seconda in classifica ed avere la promozione per l’unico posto disponibile e per tornare a giocare nella prossima stagione nella Serie C1 nazionale. Lo Sporting termina primo in classifica con 26 punti.

A Pescara hanno giocato: Luca Diodoro di Montesilvano, che ha vinto 1 partita, ed i marsicani Massimo Paris, che ha vinto 2 partite, e Ercole, che ha vinto 2 partite. Ad affiancare la squadra il giocatore allenatore aquilano Fabrizio Tiberio.

Sempre per la Serie C2, la Squadra B è riuscita a non retrocedere, nonostante l’amara sconfitta per 5 a 4, di sabato 12 aprile a Guardiagrele (CH) contro la locale squadra dell’ASD GUARDIAGRELE, ultima in classifica. La Squadra B, terz’ultima in classifica con 8 punti, giocherà nuovamente in Serie C2 regionale nella prossima stagione. Hanno giocato per lo Sporting: Gianfranco Trotta, che ha perso 3 partite, Francesco Cristiano Bignotti, che ha vinto 2 partite, e persa 1, e Federico Ercole, che ha vinto 2 partite e persa 1.

Altra notizia lieta per lo Sporting è venuta dal Campionato inferiore di Serie D1 regionale, dove la giovane squadra giunge al secondo posto in classifica con 18 punti, a 4 dalla capolista e a 2 dalla terza. Raggiunge il secondo posto utile per la promozione alla serie superiore di C2 regionale, nella prossima stagione. Nell’ultimo incontro di Campionato in casa in Via dei Ciocca-Oratorio Parrocchia domenica 6 aprile con inizio alle ore 10, lo Sporting si è imposto per 5 a 0, contro l’ASD GUARDIAGRELE, retrocessa.

Lo Sporting ha giocato con la squadra base: con Alessio Circi, che ha vinto 2 partite, con Alessandro Berardi, che ha vinto 1 partita, e con Lorenzo Gianfelice, che ha vinto 2 partite. Per l’ultimo Campionato di Serie D2, ancora si gioca per la penultima Giornata di Ritorno. Lo Sporting è tornato da Pescara, sabato 12 aprile, con una secca sconfitta per 5 a 0, contro la capolista l’ASD ANGOLANA A. In classifica rimane ad 8 punti.

La prossima Ultima Giornata di Ritorno, lo Sporting giocherà in casa domenica 27 aprile alle ore 10, contro l’ASD SAN NICOLO’ 2007 B, in mezza classifica e già vincente all’Andata. Per lo Sporting a Pescara hanno giocato: Thomas D’Amico, che ha perso 2 partite, Fabrizio Carusi, che ha perso 1 partita, e Claudio Colautti, che ha perso 2 partite.