TENNISTAVOLO: LO SPORTING L’AQUILA CORSARO A ORTONA NEL CAMPIONATO DI SERIE C2

L’AQUILA – Dopo due settimane di sospensione per la nazionale e per il Torneo Nazionale di Terni, riprende il massimo Campionato regionale a squadre maschili di Serie C2. La sospensione ha portato giovamento alle due squadre dello Sporting Club TOF dell’Aquila, che partecipano in questo campionato, in questa Sesta Giornata penultima di Andata.

La squadra A, fuori casa a Ortona (CH), sabato 2 dicembre con inizio alle ore 16, ha vinto per 5 a 2 contro Ortona. 3 partite vinte da Fabrizio Tiberio, 1 partita vinta ed 1 persa da Gianfranco Trotta ed 1 vinta e 1 persa da Mario Arquilla.

La squadra A sale a 4 punti in classifica. Nella prossima Settima ed ultima Giornata di andata, sabato 16 dicembre alle ore 16, la squadra A andrà a Silvi Marina (TE), contro la squadra locale dell’ASD TT SILVI, con 2 punti in più in classifica dello Sporting.

Ha alzato la testa la Squadra B marsicana dello Sporting, che è andata a vincere a Francavilla a Mare (CH) in casa della capolista per 5 a 3, sabato 2 dicembre con inizio alle ore 16. La squadra era composta con i relativi risultati: Massimo Paris con 3 partite vinte, da Federico Ercole con 2 partite vinte ed 1 persa, da Gianni Oliver con 2 partite perse. La squadra B sale a 6 punti in mezza classifica.

Nella prossima di andata, domenica 17 dicembre alle ore 10, in casa ad Avezzano, nella sala della Parrocchia di S. Rocco, la squadra B, incontrerà ORTONA, ultima in classifica.

Nella serie D2 Girone A a squadre maschili, è saltato l’incontro fuori casa previsto sabato 2 dicembre nella Quarta Giornata di Andata. Il rinvio è stato chiesto dalla squadra avversaria.

Lo Sporting rimane capolista con 6 punti. Prossimo impegno dello Sporting per la ultima di Andata, sabato 16 dicembre alle ore 16, fuori casa a S. Nicolò a Tordino (TE) contro la squadra B del S. NICOLO’ 2007, penultima in classifica.