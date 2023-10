TENNISTAVOLO: LO SPORTING L’AQUILA SI AGGIUDICA LA GARA CONTRO LA PROSPERINI SCHOOL

L’AQUILA – Andamento altalenante delle due squadre dello Sporting Club Libertas dell’Aquila nel massimo Campionato Regionale a squadre maschili di Serie C2. Sabato 14 ottobre la squadra A, dopo essere stata sconfitta nella Prima Giornata, in questa Seconda Giornata di andata ha vinto nettamente per 5 a 1 a L’Aquila in casa nel campo gara di Via dei Ciocca-Oratorio Parrocchia, contro la squadra aquilana dell’ASD TT PROSPERINI SCHOOL. Si è imposta con 2 partite vinte da parte di Fabrizio Tiberio, 2 partite vinte da Francesco Cristiano Bignotti, ed 1 vinta ed 1 persa da Mario Arquilla.

Nella prossima Terza Giornata di andata, la squadra A se la vedrà con la capolista Antoniana Pescara con (4) punti, fuori casa, domenica prossima 22 ottobre con inizio alle ore 10.

La squadra B, composta da atleti marsicani, dopo la vittoria nella Prima Giornata di andata, in questa Seconda, è stata superata in casa a Avezzano, nella sala della Parrocchia di S. Rocco, per 5 a 3, dal TT Antoniana. 2 partite vinte ed 1 persa da Massimo Paris, 1 vinta e 2 perse da Andrea Leone, e 2 perse da Massimo Grimaldi.

Nella prossima Terza Giornata di andata, la squadra B andrà a Guardiagrele nel teatino, per affrontare l’ASD Guardiagrele in classifica a pari punti (2), domenica 22 ottobre alle ore 11.

Lo Sporting in classifica con ambedue le squadre a 2 punti segue le due capoliste con 4 punti: Antoniana e Francavilla.

Domenica prossima 22 ottobre inizia il Campionato regionale a squadre maschili di serie D2. Lo Sporting, parteciperà nel Girone A, composto da 6 squadre. Per la Prima Giornata di Andata, giocherà alle ore 10 in casa di Via dei Ciocca-Oratorio Parrocchia, contro la squadra di Teramo dell’ASD Energia.