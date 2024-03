TENNISTAVOLO SERIE C2: NETTA SCONFITTA PER LO SPORTING CLUB TOF LAQUILA CONTRO IL GUARDIAGRELE

L’AQUILA – Questo fine settimana si è giocata la quinta giornata di ritorno del massimo Campionato Regionale a squadre maschile di Serie C2.

Ancora una sconfitta dello Sporting Club TOF dell’Aquila con la Squadra A per 5 a 1, contro l’ASD GUARDIAGRELE (CH), seconda in classifica, sabato 9 marzo alle ore 16, in casa nel campo gara di Via dei Ciocca-Oratorio Parrocchia. Per lo Sporting hanno giocato: Mario Arquilla che ha perso 2 partite, Gianfranco Trotta che ha perso 2 partite e infine Francesco Cristiano Bignotti che ha vinto 1 partita e persa 1.

Nella classifica la Squadra A rimane a 8 punti, in mezza classifica Nella prossima Sesta Giornata di Ritorno, la Squadra A, giocherà in casa, sabato 16 aprile alle ore 16, contro la squadra dell’ASD PGS TT ORTONA (CH), sconfitta all’Andata, e penultima in classifica.

Giornata grigia per lo Sporting in questa Giornata di C2. Anche la Squadra B, è stata sconfitta nettamente per 5 a 0, in casa ad Avezzano nella sala della Parrocchia di S. Rocco, domenica 10 marzo con inizio alle ore 10, dalla squadra aquilana dell’ASD TENNIS TAVOLO PROSPERINI SCHOOL.

Per lo Sporting ha giocato Claudio Colautti, che ha perso 2 partite, Massimo Grimaldi, che ha perso 2 partite, e Andrea Leone che ha perso 1 partita. Nella classifica la Squadra B rimane a 6 punti, in fondo alla classifica.

Nella prossima Sesta Giornata di Ritorno, la Squadra B, osserverà un turno di riposo. Il Campionato a squadre di Serie D2 maschile Girone A, dove gioca la giovane squadra dello Sporting, è giunto alla Quinta ed ultima Giornata di Ritorno. Sabato 9 marzo alle ore 16, in casa a L’Aquila nel campo gara di Via dei Ciocca-Oratorio Parrocchia, lo Sporting ha vinto per 5 a 1, contro l’ASD S. NICOLO’ 2007 B.

Per lo Sporting hanno giocato: Isaia Martinazzo, che ha vinto 2 partite, Lorenzo Gianfelice, che ha vinto 3 partite e Arnaldo D’Amico, che ha perso 2 partite. In classifica la squadra dello Sporting è sempre capolista solitaria a punteggio pieno con 18 punti. Il 16 marzo con inizio alle ore 16.30, a Borgorose (RI), lo Sporting recupererà l’incontro non disputato nella Quarta Giornata di Andata, fuori casa contro la squadra aquilana dell’ASD TENNIS TAVOLO PROSPERINI SCHOOL A. Avrà così termine la prima fase del Campionato. Seguiranno i Play Off per la promozione in D1. Lo Sporting accederà in questa seconda fase con ottime speranze.