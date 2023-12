TENNISTAVOLO SERIE C2: UNA VITTORIA E UNA SCONFITTA PER LO SPORTING CLUB TOF DELL’AQUILA

L’AQUILA – Domenica 17 dicembre si è disputata la Settima ed Ultima Giornata di Andata del massimo Campionato regionale a Squadre maschili di Serie C2 di tennistavolo.

Lo Sporting Club Tof dell’Aquila, che partecipa con due squadre, ne esce con una vittoria ed una sconfitta. La squadra A, fuori casa a Silvi Marina (TE), sabato 16 dicembre con inizio alle ore 16, è stata superata per 5 a 2 dalla squadra del SILVI. 2 partite vinte ed 1 persa da Fabrizio Tiberio, 2 partite perse da Gianfranco Trotta e 2 partite perse da Francesco Cristiano Bignotti.

La squadra A rimane a 4 punti penultima in classifica. Alla ripresa del Campionato nel prossimo anno la Squadra A giocherà domenica 21 gennaio alle ore 10, ad Avezzano, nella sala della Parrocchia di S. Rocco, per la Prima Giornata di Ritorno contro la Squadra B dello Sporting. Nuova vittoria della Squadra B marsicana dello Sporting, che domenica 17 dicembre con inizio alle ore 10 e con difficoltà e dopo tre ore estenuanti di gioco ha vinto per 5 a 4 contro ORTONA.

La squadra dello Sporting era composta con i relativi risultati: da Sandro Di Ninno con 1 partita persa, da Federico Ercole con 2 partite vinte ed 1 persa, da Andrea Leone con 2 partite vinte ed 1 persa, e da Massimo Grimaldi con 1 partita vinta ed 1 persa. La squadra B sale a 8 punti in mezza classifica.

Sempre alla ripresa del Campionato nel prossimo anno la Squadra B giocherà domenica 21 gennaio alle ore 10, in casa ad Avezzano, nella sala della Parrocchia di S. Rocco, per la Prima Giornata di Ritorno contro la Squadra A dello Sporting. Nella Serie D2 Girone A a squadre maschili, ancora buone notizie dalla giovane squadra dello Sporting. Per la Quinta ed ultima Giornata di Andata sabato 16 dicembre con inizio alle ore 16 è andata a vincere nettamente a S. Nicolò a Tordino (TE) per 5 a 0 contro la squadra B del SAN NICOLO’ 2007.

Lo Sporting sale a 8 punti e rimane solitaria capolista. Prossimo impegno dello Sporting per la Prima Giornata di Ritorno, domenica 21 gennaio del prossimo anno alle ore 10 fuori casa a Teramo, contro la squadra locale del TERAMO, in classifica dietro allo Sporting. Lo Sporting è in attesa della data del recupero dell’incontro non disputato il 2 dicembre per la quarta giornata di andata.