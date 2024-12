TENNISTAVOLO: SPORTING L’AQUILA CORSARO A GUARDIAGRELE NEL CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE D1

L’AQUILA – Sabato 30 novembre con inizio alle ore 16, la giovane squadra di Tennistavolo dello Sporting Club TOF dell’Aquila, ha disputato l’anticipo della settima giornata di andata, a Guardiagrele (CH), per il campionato a squadre maschili di Serie D1 Regionale. Ha incontrato la squadra locale del GUARDIAGRELE. Una buona trasferta con l’ottima vittoria per 5 a 1. Hanno giocato: Alessandro Berardi, che ha vinto 1 partita e persa 1, Alessio Circi, che ha vinto 2 partite, ed infine Lorenzo Gianfelice, che ha vinto 2 partite.

Lo Sporting è provvisoriamente al vertice della classifica con 8 punti insieme al TT VASTO, che incontrerà proprio per la prossima Sesta Giornata di Andata, domenica 15 dicembre con inizio alle ore 10 in casa a in Via dei Ciocca-Oratorio Parrocchia.

Altro successo dello Sporting, è stato il riconoscimento da parte del Consiglio Federale della FITET di status di “Scuola di Tennistavolo” per la stagione in corso. Un riconoscimento che premia l’impegno di dirigenti e tecnici, e tale valore permetterà di ampliare l’attività della Società, accogliendo giovani ed adulti che vogliono imparare tecnica e regole del tennistavolo da tecnici formati ed esperti. Il campo di gara in via dei Ciocca Oratorio Parrocchia, consente la disponibilità di tre campi di gioco regolamentare.