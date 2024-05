TENTA DI RUBARE IN DUE ABITAZIONI A SILVI: LADRO SERIALE STRANIERO ARRESTATO DALLA POLIZIA

ATRI – Personale del Commissariato di P.S. di Atri (Teramo) ha arrestato un 37 enne straniero, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, fermato poco dopo aver tentato di rubare all’interno di due distinte abitazioni in Silvi (Teramo). Decisiva la collaborazione delle vittime, una delle quali, dopo aver immediatamente contattato il Commissariato, ha tentato di bloccare il ladro, che dopo una breve colluttazione, riusciva tuttavia a sfuggire, tentando di entrare in un’altra abitazione poco distante.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato all’interno di un’area condominiale di pertinenza delle due abitazioni, la presenza di una persona con fare sospetto, che visto il personale di polizia, tentava di allontanarsi. Gli operatori della volante di Atri riuscivano a fermare il sospetto, e contestualmente apprendevano dalle vittime che si trattava della stessa persona che poco prima aveva tentato di fare ingresso in una abitazione ma, essendo stato sorpreso dalla proprietaria, dopo averla strattonata e più volte colpita, si era allontanato, provando ad entrare un’altra abitazione.

Il riconoscimento sul posto del ladro da parte delle due vittime, le riprese dell’impianto di videosorveglianza presente in una delle abitazioni, hanno permesso di incastrare il cittadino straniero, che, di conseguenza, à stato arrestato dal personale del Commissariato di Atri per i reati di rapina impropria, tentato di furto in abitazione, lesioni personali e immigrazione clandestina