L’AQUILA – I Carabinieri hanno arrestato una donna di 44 anni Emanuela Silveri Bernabeo, di Pescara, ma residente a Prata d’Ansidonia, in provincia dell’Aquila, la quale ha tentato di accoltellare un uomo in un bar e ma è stata fermata in tempo da un avventore.

Secondo quanto riferisce il Messaggero la donna avrebbe mormorato “stasera ammazzo qualcuno” brandendo un coltello dalla lunga lama. Pertanto è stata presa in consegna dai militari con l’accusa di tentato omicidio. Al momento non è chiara la ragione per la quale la donna ha agito in questo modo. Imminente la convalida del fermo di polizia giudiziaria.