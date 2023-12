TENTA DI STRANGOLARE LA MOGLIE DOPO UNA LITE: 30ENNE ARRESTATO NEL TERAMANO

TERAMO – Tragedia sventata nel teramano dovei ieri, secondo quanto riferisce il Messaggero, un uomo di 30 anni è stato fermato dai carabinieri mentre stava tentando di strangolare la moglie.

Questo sarebbe avvenuto dopo una lite furibonda e i suoceri del giovane, che vivono lì vicino, hanno chiamato i militari dopo aver ascoltato le urla. Da una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe tornato a casa per chiedere chiarimenti o comunque tentare una conciliazione a fronte di rapporti tesi, ma l’esito è stato pessimo.

Tra l’altro lei lo aveva già denunciato, ma i magistrati non si sono mossi nella maniera sperata. Sta di fatto che ora l’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia per aver picchiato la moglie, è finito in cella.