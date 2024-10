TENTA IL SUICIDIO GETTANDOSI NEL FIUME PESCARA: GIOVANE SALVATO DA DUE POLIZIOTTI

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, il gesto estremo di un giovane è stato vanificato dal coraggio di due operatori della Polizia di Stato che gli hanno salvato la vita, mentre veniva trascinato dalle acque del fiume Pescara. L’episodio si è verificato alle 16:40, quando è stato segnalato alla linea di emergenza un uomo che, immediatamente prima, si era gettato nel fiume per togliersi la vita, lanciandosi dal ponte denominato Villa Fabio.

La pattuglia si è immediatamente portata nel punto indicato nella segnalazione ed ha individuato l’uomo che, in mezzo al fiume, alla vista dei soccorritori, tentava di allontanarsi da loro, raggiungendo la zona più profonda, fortemente intenzionato a raggiungere il suo obbiettivo. Sul posto, sopraggiungeva anche personale dei Vigili del Fuoco e qualche minuto dopo giungevano i sanitari. Appena il tempo di comprendere quello che stava accadendo, i due polizotti non ci hanno pensato un secondo e, dopo essersi avvicinati al margine del fiume, hanno attirato l’attenzione di un pescatore che transitava a bordo del suo gommone proprio nei pressi del ponte da dove l’uomo aveva deciso di farla finita.

Con determinazione, i due agenti, un ispettore ed un agente scelto delle volanti, sono saliti sul gommone e lottando contro la corrente, che in quel momento era particolarmente insidiosa, hanno raggiunto l’uomo che, stremato, annaspava tra le acque. Formando una catena, gli agenti hanno raggiunto il giovane, ormai quasi del tutto privo di sensi e, dopo averlo afferrato saldamente, lottando contro la forza dell’acqua sono riusciti a issarlo a bordo per poi condurlo rapidamente sulla riva, dove hanno cercato di risvegliare il ragazzo oramai privo di sensi praticandogli le manovre salvavita. Dopo i primi e fondamentali soccorsi, il giovane è stato trasportato in ospedale con evidenti sintomi di ipotermia, essendo rimasto in acqua diverso tempo. Probabilmente il gesto estremo è dovuto ad un momento di sconforto che fortunatamente è stato vanificato dai due operatori di Polizia che, con professionalità e risolutezza, hanno salvato la vita del giovane.