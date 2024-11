TENTANO DI BRUCIARE L’AUTO DEL PARROCO DI CIVITELLA ALFEDENA: SUL POSTO I CARABINIERI

SULMONA – Tentato atto incendiario all’auto di don William Torres, parroco di Civitella Alfedena (L’Aquila): ignoti, nella notte, hanno cercato di dare fuoco alla vettura, una Dacia Duster, che era parcheggiata davanti alla canonica. Si tratta del secondo gesto intimidatorio in pochi giorni. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, erano state tagliate le gomme della vettura ed erano apparse alcune scritte sui muri della parrocchia.

“Ho provveduto a segnalare il caso ai carabinieri. Non so cosa passa nella testa di certe persone. Spero che le forze dell’ordine riescano a risalire ai responsabili”- si sfoga don William. Il parroco, già nel luglio del 2021, aveva subito un atto intimidatorio quando ignoti, dopo la predica contro la movida violenta, avevano dato fuoco ad una parte della canonica, prendendo a sassate la sua vettura. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, guidato dal capitano, Giuseppe Testa. I militari stanno cercando di capire se possa esserci un nesso tra i fatti del 2021 e quelli recenti e se dietro tali sfregi c’e un’esortazione non gradita del parroco o altro.