TENTANO DI IMBARCARSI CON DOCUMENTI FALSI: DUE IRANIANI ARRESTATI ALL’AEROPORTO D’ABRUZZO

PESCARA – Hanno tentato di imbarcarsi sul volo per Londra, spacciandosi per cittadini del Lussemburgo.

La polizia di frontiera di Pescara ha arrestato due persone di origine iraniana all’aeroporto d’Abruzzo pronte ad imbarcarsi con documenti falsi.

I due, un uomo di 36 anni e una donna di 40 anni, sono stati fermati prima di salire sul volo per Londra, mentre si fingevano cittadini del Lussemburgo: in realtà i due avevano falsificato i documenti visto che il chip all’interno dei passaporti era contraffatto e non genuino.

Ad insospettire gli agenti lo stato di agitazione dei due: la coppia è stata tratta in arresto con l’accusa di uso di documenti contraffatti validi per l’espatrio.