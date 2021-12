TENTANO FURTO IN ABITAZIONE E POI SCAPPANO, RICERCATI MALVIVENTI NEL CHIETINO

CHIETI – Scappano in auto dopo un tentato furto in casa, speronano l’auto della polizia e si dileguano nonostante gli spari in aria di un’agente.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, i fatti sono avvenuti a Chieti, tra Filippone e via per Popoli.

Quattro i rapinatori che hanno preso di mira un appartamento situato al primo piano di un palazzo che si trova al civico 198 di via San Camillo de Lellis e che ora sono ricercati. Sono stati sorpresi dai proprietari di casa, un uomo e una donna che, una volta rientrati a casa verso le 18 e visto una finestra aperta, si sono insospettiti. I rapinatori dapprima si sono sdraiati sul balcone per non essere visti e poi sono saltati giù. A quel punto, il marito si è ritrovato faccia a faccia con due banditi nel cortile, con un cacciavite puntato alla gola, fino all’arrivo di una Volkswagen Touareg con all’interno altri due uomini, che ha caricato gli uomini a bordo e sono fuggiti.

I proprietari di casa hanno intanto l’allarme al 113 e la polizia ha intercettato i malviventi in via per Popoli. Un agente ha sparato in aria alcuni colpi nel tentativo di bloccare i rapinatori, che sono però riusciti a fuggire verso Brecciarola.

Intorno a ora di cena, si sono intanto verificati quattro furti in abitazione a Fara Filiorum Petri e il sospetto è che a colpire sia sempre la stessa banda. Le ricerche sono ancora in corso su tutto il territorio provinciale.