TENTATA RAPINA A L’AQUILA, DE SANTIS (LEGA): “SOLIDARIETA’ A VITTIMA, LOTTA AL BULLISMO E VIOLENZA”

L’AQUILA – “Un abbraccio alla giovane vittima della tentata rapina avvenuta in pieno centro storico e un sentito ringraziamento ai carabinieri per il pronto intervento”.

Così, in una nota, il segretario regionale della Lega Giovani e assessore aquilano Francesco De Santis, in merito alla tentata rapina ai danni di un minore nel centro storico aquilano. L’intervento dei carabinieri ha portato all’arresto quattro stranieri, altri due sono ancora ricercati.

“Grazie all’importante lavoro portato avanti da Matteo Salvini al Viminale, come ministro degli interni, in Italia si sta riuscendo a rendere difficile la vita ai criminali che scambiano la nostra Nazione per un parco giochi della violenza. Fondamentali per questo i Decreti Sicurezza”.

“Oggi – conclude De Santis – grazie al Governo di centrodestra alla guida della Nazione possiamo ampliare gli strumenti legislativi per combattere con pugno duro questi episodi e per contrastare l’immigrazione clandestina che a lungo termine lascia unicamente queste ferite nelle città”.