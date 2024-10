TENTATA RAPINA E PORTO ABUSIVO DI ARMI: UN ARRESTO DEI CARABINIERI A GIULIANOVA

GIULIANOVA – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova (Teramo)hanno arrestato un uomo poiché ritenuto presunto responsabile di tentata rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi.

I militari sono stati attivati a seguito di varie chiamate provenienti dal centro commerciale “I Portici”, dove l’uomo è stato notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi di alcuni negozi. I Carabinieri hanno bloccaro l’uomo che travisato con un passamontagna si apprestava ad entrare in un negozio. Lo stesso sottoposto a perquisizione ha cercato di divincolarsi spintonando i militari per assicurarsi la fuga, tentativo risultato vano. A seguito della perquisizione sotto il giubbotto l’uomo è spuntato un coltello avente la lama lunga cm 20 e la riproduzione fedele di una rivoltella automatica priva del tappo rosso. Tutto posto in sequestro.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Teramo, così come ha disposto il P.M. di turno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo che ha assunto la direzione e il coordinamento delle indagini.