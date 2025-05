TENTATA RAPINA IMPROPRIA NEL NEGOZIO DI TRONY ALL’AQUILA: COPPIA FINISCE AI DOMICILIARI

L’AQUILA – Una coppia di rom è stata arrestata dopo aver tentato un furto nel negozio Trony dell’Aquila in via Panella nei pressi del cimitero. I due sono stati sorpresi dopo aver caricato degli elettrodomestici in un furgone ma sono stati notati da un addetto che è stato aggredito da loro, di lì la contestazione di rapina impropria; l’uomo ha avuto comunque modo di dare l’allarme e avvisare i colleghi. Sul posto poi i carabinieri che hanno bloccato la coppia finita poi ai domiciliari all’Aquila.

