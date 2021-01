TENTATA RAPINA PORTAVALORI A ORTONA, NESSUNA TRACCIA DEGLI AUTORI

ORTONA – Non c’è traccia dei due individui che questa mattina a Ortona (Chieti), intorno alle 7, hanno tentato di rapinare un piccolo mezzo portavalori della Vigilanza Aquila nei pressi dell’ex passaggio a livello della cantina sociale. I due, che hanno agito a volto coperto a bordo di un pick-up, hanno sparato un colpo di fucile all’indirizzo di uno degli pneumatici del portavalori per bloccarlo, ma la guardia giurata a bordo del mezzo ha avuto la prontezza di ripartire e raggiungere la sede della ditta di vigilanza.

Nel corso delle ricerche, condotte dai carabinieri anche con l’ausilio di un elicottero, sono state trovate due auto, in una zona di campagna a Miglianico, mezzi sui quali sono in corso accertamenti per stabilire se la loro presenza sia riconducibile alla tentata rapina e dunque se abbiano avuto un ruolo a supporto dei malviventi. Si tratta di una Jeep, risultata rubata a Bari nel dicembre scorso, e di una Giulietta sulla quale sono in corso accertamenti. In entrambe le auto è stato scaricato il contenuto di un estintore per cancellare eventuali impronte e tracce utili.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giuseppe Falasca, sono condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Chieti e da quelli della Compagnia di Ortona. Gli investigatori non escludono alcuna pista, dalla malavita locale a quella extra regionale che può aver avuto complicità locali; si sta valutando anche se ci possa essere un basista.

