TENTATA RAPINA PORTAVALORI NEL CHIETINO, CACCIA A MALVIVENTI

CHIETI – Tentativo di rapina intorno alle 7, nei pressi dell’ex passaggio a livello delle cantine sociali di Ortona, dove due rapinatori a bordo di fuoristrada scuro hanno tentato di bloccare un piccolo portavalori non blindato della ditta Vigilanza Aquila sparando con un’arma alle ruote.

La Guardia giurata alla guida non si è fermata ed è riuscita ad evitare la rapina.

Sono in corso le ricerche dei malviventi in fuga da parte dei carabinieri in tutta la regione, anche con l’ausilio di un elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara.

