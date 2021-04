TENTATA TRUFFA A NOME TELECOM ITALIA, “AUMENTO IMPROVVISO IN BOLLETTA, CHIEDONO DATI PER RECEDERE”

L’AQUILA – Ennesimo tentativo di truffa telefonica.

Una anziana utente aquilana è stata contattata questa mattina da un’operatrice di call center che si è presentata a nome di Telecom Italia per annunciare, da lunedì prossimo, l’aumento di circa venti euro dell’abbonamento di linea fissa e internet e per dare la possibilità all’anziana di recedere immediatamente fornendo all’operatrice i dati personali.

La donna ha quindi passato il telefono a suo figlio, che ha immediatamente chiesto il perché di questo aumento improvviso da parte di Telecom Italia: l’operatrice ha risposto che l’aumento è dovuto alla fine di alcune promozioni ed ha spiegato inoltre che non è stato possibile per Telecom Italia comunicare l’aumento in un altro modo a causa di un carico troppo grande di utenza da gestire. La stessa operatrice ha quindi chiesto all’utente se intendesse avvalersi della immediata possibilità di recedere dal contratto: al sì dell’utente, che si era reso conto della truffa, ha annunciato la chiamata, entro cinque minuti, da parte di un “collega” per sbrigare la pratica.

Nel frattempo, l’utente ha contattato il servizio clienti Telecom Italia al numero 187 che ha ovviamente spiegato che si trattava di un tentativo di truffa, uno dei tanti che si stanno verificando in questo periodo. Alla chiamata, da un numero con prefisso 011, del “collega” della prima operatrice, l’utente aquilano ha avanzato alcuni dubbi sulla regolarità della procedura proposta, costringendo l’operatore a chiudere la telefonata alla “promessa” di rivolgersi alla polizia postale. (r.s.)