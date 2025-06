TENTATA TRUFFA A UN’ANZIANA A TAGLIACOZZO: ARRESTATO UN 42ENNE DAI CARABINIERI

TAGLIACOZZO – È un 42enne residente fuori regione l’uomo arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tagliacozzo (L’Aquila) per truffa in danno di persone anziane. Primo pomeriggio, una 78enne ha ricevuto una telefonata in cui l’interlocutore, spacciandosi per un appartenente all’Arma, riferendo di una spiacevole situazione, in realtà inesistente, a carico del marito e della figlia: contravvenzioni mai pagate per un importo di oltre 4.000 euro.

Il truffatore ha aggiunto che, per evitare spiacevoli conseguenze giudiziarie, etra necessario effettuare il pagamento immediato ad un incaricato che passerà entro pochi minuti. Il marito della donna, 87enne, è uscito di casa mentre la moglie era ancora al telefono e si reca presso la caserma dei Carabinieri assieme alla nipote per chiedere spiegazioni.

Gli uomini dell’Arma, comprendendo immediatamente che era è in atto una truffa, si sono attivati rincuorando al contempo l’anziano, visibilmente preoccupato. In pochi istanti i Carabinieri sono giunti presso l’abitazione della coppia, da cui hanno notato uscire un uomo salito su un’auto parcheggiata lì accanto. Il controllo è immediato: si tratta di un 42enne già noto alle Forze dell’Ordine che non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile in merito alla sua presenza a Tagliacozzo.

Le circostanze hanno giustiticato una perquisizione personale che ha permesso ai Carabinieri di rinvenire un sacchettino con diversi monili in oro. La provenienza dei gioielli viene stabilita in pochi istanti: l’anziana vittima, non disponendo della somma che le era stata richiesta, aveva consegnato all’uomo tutti i monili in oro che aveva in casa. I Carabinieri hanno arrestato in flagranza il 42enne per il reato di truffa aggravata e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Avezzano, lo hanno condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida. I gioielli recuperati, invece, sono stati riconsegnati ai proprietari.