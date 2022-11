L’AQUILA: TENTATA ESTORSIONE A PEZZOPANE E CHIODI, UNA CONDANNA A 20 MESI E DUE ASSOLUZIONI

L’AQUILA – Finisce con una condanna e due assoluzione il processo per tentata estorsione ai danni diI Stefania Pezzopane ex parlamentare e ora consigliere comunale del Pd, e all’ex presidente della Regione Gianni Chiodi.

Il tribunale dell’Aquila ha infatti condannato a un anno e 8 mesi (pena sospesa) Gianfranco Marrocchi di Pescara ma residente a Lucoli. Sono stati invece assolti con formula piena Raimondo Onesta di Pratola Peligna e Marco Minnucci, marchigiano, mentre un altro imputato è deceduto nelle more del giudizio.

Le accuse, in particolare, erano quelle di aver chiesto soldi all’ex presidente della Regione per bloccare un film su una sua presunta relazione sentimentale che sarebbe dovuto uscire prima della campagna elettorale del 2014 ma anche di aver tentato di ricattare la Pezzopane minacciando di divulgare, se non avesse fatto avere un finanziamento per un certo progetto, una fotografia ritoccata che la ritraeva in una vasca da bagno con il fidanzato Simone Coccia Colaiuda e con un ex narcotrafficante. La Pezzopane dovrà essere risarcita con 8mila euro oltre al pagamento delle spese di giudizio.

Si trattò di minacce che non sortirono esito se non quello di far partire delle denunce e un procedimento penale sfociato nel processo terminato ieri. Pronto il ricorso in appello di Marrocchi quando saranno rese note le motivazioni.