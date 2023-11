TENTATO FEMMINICIDIO A CAPESTRANO: DOMATTINA CONVALIDA E INTERROGATORIO DEL MACEDONE

L’AQUILA – Il giudice per le indagini del tribunale dell’Aquila, Guendalina Buccella, ha fissato per domani mattina, alle 9,30, l’udienza di convalida dell’arresto del macedone Jeton Bislimi, accusato del tentato omicidio della moglie con dieci coltellate avvenuto nella loro casa di Capestrano nell’Aquilano. L’arresto segue le indagini svolte dai carabinieri che lo hanno fermato e che hanno raccolto una larga messe di indizi e prove ora al vaglio del gip.

Visto che le sue condizioni non erano proprio eccellenti, avendo a sua volta tentato il suicidio, si pensava a una udienza in ospedale come è avvenuto in altri casi in passato ma pare che il quadro clinico ora consenta agevolmente il trasferimento a palazzo di giustizia. Entrambe le persone coinvolte in questo dramma familiare, del resto, sono comunque fuori pericolo.

L’accusa, rappresentata dal pm Simonetta Ciccarelli, contesta due aggravanti ovvero quella di aver agito per futili motivi, ovvero la gelosia, ma anche l’aver adoperato un coltello col quale ha sferrato dieci fendenti.

Nel corso dell’udienza l’accusato sarà difeso dall’avvocato di fiducia Massimo Costantini.