TENTATO FURTO DI RAME IN UN CANTIERE IN VIA TAVO A PESCARA: COPPIA ARRESTATA DAI CARABINIERI

PESCARA – Nel contesto dei servizi predisposti al contrasto del fenomeno dei reati contro il patrimonio, una tempestiva operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara ha portato all’arresto di una coppia di persone, colte in flagranza, mentre tentavano di sottrarre cavi di rame da un cantiere edile. Il fatto è avvenuto in via Tavo, a Pescara, nelle prime ore del pomeriggio di ieri.

I due, un 37enne originario di Lanciano (Chieti) e la compagna 45enne di origini colombiane, entrambi con precedenti di polizia, sono stati sorpresi dai militari, mentre stavano tentando di allontanarsi dopo aver tranciato ed asportato cavi in rame da una linea ad alta tensione all’interno dell’area di costruzione destinata a nuovi alloggi popolari.

La coppia, accortasi della presenza dei Carabinieri, ha provato a scappare, cercando di portare al seguito gli arnesi utilizzati (un cacciavite ed una tronchese di grandi dimensioni) e parte della refurtiva (un cavo con guaina della lunghezza di mt. 4.20, con un diametro di mm.35), ma sono stati fermati. La refurtiva e gli attrezzi sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’intervento ha evitato che l’intera area rimanesse priva di energia elettrica. A seguito dell’arresto, i due sono stati condotti rispettivamente presso le case circondariali di Pescara e Chieti, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, la coppia dovrà rispondere del reato di furto aggravato.

L’episodio si inserisce nel quadro di una crescente attenzione delle forze dell’ordine nei confronti dei furti di materiali conduttivi, sempre più diffusi per il loro valore sul mercato illecito.