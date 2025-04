TENTATO OMICIDIO AD AVEZZANO: LA POLIZIA LOCALE RISOLVE CASO, FERMATO 32ENNE

AVEZZANO – Un’operazione investigativa rapida, incisiva ed estremamente professionale ha portato nella notte al fermo di Angelo Alfidi, 32 anni, originario di Luco dei Marsi, ritenuto responsabile di un gravissimo investimento volontario avvenuto nel pomeriggio del 18 aprile nei pressi del bar “Petrol Italia”, in via Pertini.

Come si legge in una nota, in meno di cinque ore dall’accaduto, la Polizia Locale di Avezzano, coadiuvata nelle frenetiche ricerche sul territorio da una volante del Commissariato di Polizia di Avezzano, ha chiuso il cerchio attorno al responsabile, individuato grazie a una brillante attività d’indagine condotta sul campo, che ha coinvolto direttamente anche il comandante Luca Montanari.

Sin dai primi momenti, gli agenti della Polizia Locale – giunti sul posto dopo la segnalazione di un presunto investimento – hanno intuito che non si trattava di un incidente stradale ma di un atto volontario e premeditato, legato a contrasti familiari.

L’attività investigativa è quindi partita immediatamente, con il reperimento di testimonianze, l’analisi dei filmati delle telecamere pubbliche e private e l’avvio di una meticolosa ricostruzione dei movimenti del sospettato.

La rapidità e la precisione con cui è stato raccolto e analizzato il materiale probatorio, hanno permesso di identificare il responsabile, rintracciarlo presso la sua abitazione e procedere al suo fermo, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Avezzano.

Il veicolo utilizzato per l’investimento – un Fiat Doblò – è stato poi rinvenuto occultato all’interno di un capannone, a ulteriore conferma della volontà di eludere le indagini.

Determinante è stato il contributo della Polizia Locale, che ha guidato le attività investigative con prontezza, lucidità e grande competenza tecnica, assicurando in tempi record lo sviluppo del quadro probatorio, la verifica delle immagini di videosorveglianza e la puntuale assunzione delle testimonianze.

“Questa operazione dimostra l’altissimo livello di preparazione della nostra Polizia Locale – dichiara in una nota il comandante Montanari – e la capacità di intervenire con efficacia anche in contesti di estrema gravità. È un risultato che testimonia il valore del lavoro quotidiano degli operatori e la fiducia che i cittadini possono riporre in loro”.

Il responsabile è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio, lesioni volontarie aggravate e danneggiamento, e condotto presso la Casa Circondariale di Avezzano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Una delle persone investite risulta attualmente in prognosi riservata.

Un’indagine condotta con fermezza, chiarezza e tempismo, che ha visto la Polizia Locale protagonista nella risoluzione del caso, con il validissimo supporto operativo del Commissariato di Polizia, in un efficace esempio di collaborazione istituzionale al servizio della sicurezza collettiva.

Dichiara l’assessore Cinzia Basilico: “a nome mio, del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento e orgoglio per il lavoro svolto dalla Polizia Locale, che ha dimostrato professionalità, determinazione e grande senso dello Stato. In tempi in cui la sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità assoluta, vedere un corpo così efficiente e reattivo agire con tale tempestività è motivo di rassicurazione per tutta la comunità. Un ringraziamento particolare anche alla Polizia di Stato, che con la propria preziosissima collaborazione ha consentito di dare una risposta rapida, concreta e giusta a un gesto gravissimo”.