TENTATO OMICIDIO EX MOGLIE AD AVEZZANO: CASSAZIONE ANNULLA CONDANNA E ORDINA UN NUOVO PROCESSO

AVEZZANO – Carlo Scoccia, 76 anni, professionista abruzzese, ha ottenuto l’annullamento dai giudici della Cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, della la sentenza di condanna a 10 anni di reclusione per tentato omicidio nei confronti della ex moglie, emessa dal Collegio del tribunale di Avezzano (L’Aquila) e confermata dalla Corte d’Appello dell’Aquila.

I fatti risalgono al 13 febbraio del 2007 quando l’architetto avrebbe aggredito per per strada l’ex moglie tentando di ucciderla. Queste le iniziali accuse con due sentenze di condanna che ora, però, sono state annullate per cui tutto è rimesso a una nuova valutazione dei giudici perugini che dovranno tenere conto di quanto sostenuto dalla Suprema corte.