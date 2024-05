TENZONE BRONZEA A SULMONA: UFFICIALIZZATI I NOVE GRUPPI IN GARA IL 7 LUGLIO

SULMONA – Sono stati ufficializzati ieri i nomi dei nove gruppi di musici e sbandieratori storici che si affronteranno nella Tenzone Bronzea a Sulmona (L’Aquila), in programma il prossimo 7 luglio in Piazza Garibaldi. A renderlo noto è una nota della FISB, Federazione Italiana Sbandieratori, nella quale si legge: “Il Consiglio Direttivo ha stilato i due gironi relativi alla Tenzone Bronzea 2024. La suddivisione è stata realizzata in base alla distanza chilometrica ed alle preferenze inviate dai gruppi”.

I nove gruppi iscritti al girone sono: Associazione Culturale Sestiere Porta Bonomini di Sulmona; Associazione Giovani Maestri di Motta Sant’Anastasia (CT); Borgo San Nicolò – Le Cinque Contrade di Cava de’ Tirreni (SA); Casa Normanna – Rione Vecchia Matrice di Motta Sant’Anastasia (CT); Gruppo Sbandieratori e Musici del Niballo di Faenza (RA); Musici e Sbandieratori Castelfranco di Sotto APS (LU); Rione Cento di Lugo (RA); Rione Madonna delle Stuoie di Lugo (RA) e Contrada Rione San Paolo di Ferrara.

“Siamo molto contenti e onorati – commenta Filippo Ficorilli, Capitano del Borgo San Panfilo – in quanto organizzatori dell’evento, di poter ospitare nella nostra città e nella nostra Piazza Garibaldi, i nove gruppi iscritti; ci sono diversi gruppi che sono stati, per anni, ai massimi livelli nazionali. Adesso ci sarà da lavorare tanto per portare a Sulmona un evento all’altezza della storia e della bellezza della nostra città ma anche per lasciare emozioni positive nei gruppi iscritti, come abbiamo già fatto nell’edizione 2011 e 2022”.

Con l’ufficializzazione dei gruppi, vengono confermate le aspettative di un campionato contrassegnato da una massiccia presenza di atleti ma, soprattutto, dall’elevato livello tecnico dei partecipanti. Sono molti, infatti, i gruppi che vantano una grande storia al vertice del mondo dei musici e sbandieratori. Tra i partecipanti alla Tenzone Bronzea 2024 di Sulmona spicca, senza dubbio, il Gruppo Sbandieratori e Musici del Niballo di Faenza, 13 volte campione d’Italia, più di chiunque altro, l’ultima nel 2022, gruppo che per primo portò a Sulmona l’arte della bandiera trent’anni fa.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3295340999, collegarsi alle pagine social Facebook e Instagram del Borgo San Panfilo, oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]