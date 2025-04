CELANO – Fabio Modesti, 47 anni, è deceduto ieri mentre si trovava ricoverato nel reparto di Rianimazione del San Salvatore dell’Aquila a 20 giorni dallì’incidente stradale.L’uomo, nato a in Germania, come riporta il Cemtro, risiedeva da anni nel teramano. Il giorno dell’incidente si trovava nella Marsica, in provincia dell’Aquila e percorreva la Tiburtina Valeria, in direzione Celano (Aq), alla guida della sua Fiat Marea. Erano da poco passate le 19 quando, per ragioni attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, si è schiantato contro un carro attrezzi, finendo con la parte anteriore dell’auto sotto la pedana di carico di un carro attrezzi.

Una volta messo in sicurezza, era stato soccorso dai sanitari del 118, che lo avevano stabilizzato e trasportato all’ospedale di Avezzano. A bordo dell’automezzo, un uomo di Pescina, che in quella circostanza aveva riportato lesioni lievi. Era stato portato in pronto soccorso e dimesso dopo una serie di accertamenti. Era inoltre stato sottoposto, come da prassi in caso di coinvolgimento in un evento stradale, alle analisi per l’accertamento di eventuali tracce di alcol o droga nel corpo. Indagine che ha dato esito negativo. Sul caso indagano i carabinieri di Ortona dei Marsi, che hanno condotto i rilievi.In seguito alla morte di Fabio Modesti, la procura di Avezzano ha aperto un fascicolo sulla vicenda per omicidio stradale.