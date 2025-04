TERAMO: 2O GRAMMI DI COCAINA IN CASA DIVISA IN DOSI, ARRESTATA DONNA 32ENNE

TERAMO – Continua l’attività della Polizia di Stato di Teramo volta a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio di giovedì, nel corso di uno specifico servizio antidroga in questa provincia, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un’italiana di 32 anni residente a Teramo

Nella sua abitazione, condivisa con studenti universitari, sono stati rinvenuti, ben occultati, circa 20 grammi di cocaina, suddivisi in dosi.

La sostanza stupefacente, sequestrata a seguito di perquisizione scaturita da un’attività di monitoraggio della donna, era riposta nel comodino presente nella stanza da letto, stanza in uso esclusivo alla ragazza.

Secondo l’accusa, la cocaina sarebbe stata pronta per essere ceduta a terzi. Gli operatori della Squadra Mobile hanno infatti rinvenuto all’interno dell’abitazione anche materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza e due bilancini elettronici funzionanti.

La donna è stata collocata agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale nei confronti della predetta è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.