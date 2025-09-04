TERAMO: 37ENNE TROVATO MORTO IN UN ALBERGO, SI SOSPETTA UN’OVERDOSE. PM ORDINA L’AUTOPSIA

TERAMO – Nel corso della nottata di oggi 4 settembre, presso un albergo della città di Teramo, è deceduto un uomo di 37 anni, italiano, a seguito di un sospetto malore riconducibile a overdose da sostanze stupefacenti.

Sul posto sono intervenuti personale sanitario del 118 e militari dell’Arma dei Carabinieri. L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’esame autoptico. In caso di conferma delle cause del decesso i militari sono pronti a individuare chi ha fornito la droga alla vittima.