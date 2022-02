TERAMO – Era entrato in sala operatoria per un intervento chirurgico al rene programmato da tempo all’ospedale Mazzini di Teramo, ma non si è più svegliato.

Vincenzo Maraessa, 65enne di Mosciano, è morto durante l’operazione.

Per il momento, spiega Il Centro, i familiari non hanno presentato nessuna denuncia all’autorità giudiziaria, ma la direzione dell’Asl ha disposto di sua iniziativa l’autopsia proprio per fare chiarezza sulle cause del decesso e l’esame è stato eseguito nel pomeriggio di ieri dall’anatomopatologo Gina Quaglione.

Da un primo risultato dell’esame autoptico sembra che l’uomo sia deceduto per una tromboembolia polmonare.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che nel corso dell’operazione si siano verificate delle complicazioni che lo hanno portato alla morte dopo che per oltre un’ora i medici hanno cercato di rianimarlo.

L’uomo, molto conosciuto in paese, lascia la moglie e due figlie.