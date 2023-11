TERAMO – È deceduto in ospedale a Teramo un 83enne accoltellato dal figlio dopo una accesa discussione. Nella tarda serata di ieri c’è stata l’aggressione al culmine di un violento litigio.

L’anziano presentava ferite in diverse parti del corpo molto profonde ed è stato portato subito al Mazzini dal 118 dove stamani alla 4 è spirato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno svolgendo indagini. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi tra padre e figlio.

La vittima è Mario Di Rocco e l’accoltellamento poi rivelatosi fatale per l’83enne è avvenuto in via Crispi in una abitazione annessa alla stazione ferroviaria nel centro della città. Per compiere il delitto il figlio Francesco, 49 anni, ha utilizzato un coltello da cucina colpendo con diversi fendenti in varie parti del corpo l’anziano, capostazione in pensione. Sul luogo dell’omicidio sono al lavoro i carabinieri del Norm e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Teramo.