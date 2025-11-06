TERAMO: A 10 ANNI SI ALLONTANA DA CASA PER LA SECONDA VOLTA, RICERCHE IN CORSO

TERAMO – Le forze di polizia sono alla ricerca, dalla tarda mattinata di oggi, di un ragazzino di 10 anni di nazionalità libica che ha fatto perdere le sue tracce.
A presentare la denuncia di scomparsa è stata la madre, la quale si è recata a riprendere il figlio a scuola, scoprendo che stamattina non ci era andato.
Non è la prima volta che il minorenne si allontana dalla casa dove vive con la madre, nel quartiere di Colleatterrato Basso, a Teramo.
Era successo anche lo scorso 22 settembre quando per alcune ore si rese irrintracciabile dopo un litigio con la madre. In quel caso furono i carabinieri a trovarlo, mentre si aggirava a piedi in centro città.
- TERAMO: A 10 ANNI SI ALLONTANA DA CASA PER LA SECONDA VOLTA, RICERCHE IN CORSOTERAMO - Le forze di polizia sono alla ricerca, dalla tarda mattinata di oggi, di un ragazzino di 10 anni di nazionalità libica che ha fatto perdere ...