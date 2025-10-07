TERAMO: ADSU ORGANIZZA CORSI DI LINGUA INGLESE E ITALIANA DAL 15 OTTOBRE

TERAMO – In un contesto sempre più globale e interconnesso, la conoscenza delle lingue rappresenta un elemento essenziale per la crescita personale, l’inclusione sociale e lo sviluppo professionale. Padroneggiarle significa poter comunicare efficacemente, comprendere culture diverse e accedere a maggiori opportunità formative e lavorative, in Italia e all’estero.

In questa prospettiva, l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) di Teramo promuove l’avvio di due nuovi corsi di Italiano e di Inglese a Roseto, organizzati in collaborazione con l’Istituto “Fedele Romani”. Le attività didattiche prenderanno avvio mercoledì 15 ottobre e si svolgeranno nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso i locali dell’Istituto. Il corso di Italiano si terrà dalle 15:00 alle 17:00, mentre il corso di Inglese seguirà nella fascia 17:00–19:00.

Entrambi i corsi saranno tenuti dalla prof.ssa Maurita Cardone, docente già impegnata nei precedenti percorsi formativi organizzati a Roseto e Castelli e parte del gruppo di lavoro dell’ADSU. L’iniziativa mira a offrire agli studenti e ai cittadini del territorio un’occasione concreta per potenziare le proprie competenze linguistiche, favorendo la partecipazione attiva, l’integrazione e la valorizzazione delle risorse culturali locali.

Le iscrizioni sono aperte e non prevedono una scadenza, per consentire l’inserimento di nuovi partecipanti anche a corso avviato, compatibilmente con la disponibilità dei posti. I test d’ingresso verranno somministrati in modalità online; per chi non potrà effettuarli da remoto, sarà prevista una sessione in presenza. Per ulteriori informazioni e per ricevere il modulo di iscrizione, è possibile contattare la segreteria organizzativa ai nuneri 06/3720815 – 06/37517821 mail: easy@easy-life.com