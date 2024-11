TERAMO: ALLA BIBLIOTECA DELFICO ATTIVO PUNTO FACILITAZIONE DIGITALE

TERAMO – Si chiama Punto di facilitazione digitale ed è un servizio che supporta i cittadini nell’accesso alle nuove tecnologie richieste per ottenere certificati e documenti on line.

La particolarità è che ad ospitare il Punto di facilitazione digitale è una biblioteca regionale, la Melchiorre Delfico a Teramo, l’unica della Regione Abruzzo destinataria del servizio.

Il cittadino che ha necessità di accedere a servizi on line della pubblica amministrazione o di società private – si legge in una nota – può recarsi nei locali della biblioteca regionale dove troverà personale che garantirà l’assistenza di base per accedere ai servizi on line: dall’identità digitale ai certificati online, dai servizi sociali ed educativi ai servizi sanitari, alle consultazioni informalavoro, alla cultura e turismo fino alle piattaforme di partecipazione.

Inoltre, i cittadini potranno ottenere informazioni e assistenza sulle tematiche legate alla protezione dei dati personali e alla verifica dell’autenticità delle informazioni.

Il Punto di facilitazione digitale garantisce assistenza anche per i servizi digitali erogati da società private, come videoconferenze, acquisti on line, formazione, utilizzo della posta elettronica, social network e app di messaggistica istantanea.

Lo sportello di assistenza digitale è attivo il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 13,30.

L’iniziativa rientra nella “Rete di servizi di facilitazione digitale Regione Abruzzo”, un progetto finanziato con fondi europei PNRR, promosso e attuato dalla Regione, e realizzato dalla società in house Abruzzo Progetti Spa.