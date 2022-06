TERAMO: APERTE ISCRIZIONI CORSO TRIENNALE GRATUITO, QUALIFICA OPERATORE DEL BENESSERE ESTETISTA

TERAMO – Il corso per l’acquisizione della qualifica IeFP di “Operatore del Benessere – Estetista”, interamente gratuito, è aperto a 13 giovani individuati mediante un apposito Avviso di selezione pubblicato da Eventitalia ed è articolato in tre annualità comprensive di attività formative d’aula, laboratori professionalizzanti e di recupero e sviluppo degli apprendimenti, visite guidate e, come precedentemente sottolineato, assunzione mediante contratto di apprendistato presso i centri estetici e del benessere partner.

Durante il triennio gli allievi verranno, altresì, supportati attraverso azioni di accompagnamento con attività di orientamento, facilitazione e counselling. Inoltre, ai beneficiari sarà fornito gratuitamente il materiale didattico e sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il trasporto ed i pasti.

Al termine del percorso, agli alunni verranno rilasciati i crediti formativi maturati e gli allievi che avranno superato l’esame finale e conseguito la qualifica professionale potranno scegliere se restare nel mondo del lavoro, proseguire gli studi in un percorso di quarto anno di IeFP o in un percorso scolastico di un Istituto professionale di Stato per il conseguimento del Diploma di scuola secondaria superiore.

La tematica dell’abbandono scolastico rappresenta in Italia ancora una criticità importante per i nostri giovani. Gli ultimi dati del rapporto annuale dell’OCSE “Education at a Glance 2021” posizionano il Belpaese al quarto posto in Europa con un tasso superiore al 13% e con un drop-out scolastico migliore solo di Malta, Spagna e Romania. Si tratta di una vera e propria emergenza che produce una “povertà educativa” ed un costo sociale stimato, negli anni, in 55 miliardi di euro. In questo contesto, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (cosiddetti “IeFP”) basati sulla “modalità duale” rivestono un ruolo centrale al fine di contrastare abbandono e dispersione scolastica, garantendo l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, consentendo ai giovani di conseguire una qualifica professionale ed introducendoli, nel contempo, al lavoro attraverso l’attivazione di contratti di lavoro in apprendistato.

Attraverso l’Avviso pubblico per il finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’Istruzione e Formazione Professionale in modalità duale relativo al triennio 2022-2025, la Regione Abruzzo ha recentemente affidato ad Eventitalia, organismo di formazione accreditato, un percorso triennale per il conseguimento della Qualifica Professionale di “Operatore del Benessere – Indirizzo Erogazione dei servizi di trattamento estetico” rivolto ai giovani di età inferiore a 25 anni non compiuti, in possesso della sola licenza media, con una priorità di accesso riservata ai minorenni.

Per la riuscita del percorso, Eventitalia si avvale della collaborazione di una pluralità di partner. Oltre a quelli istituzionali, tra i quali si citano gli Istituti “Di Poppa – Rozzi” e “Crocetti – Cerulli” e gli Ambiti Distrettuali Sociali “Teramo”, “Gran Sasso – Laga” e “Val Vibrata”, un’importante collaborazione è quella rappresentata dalla rete di centri estetici e del benessere che si sono resi disponibili all’assunzione con contratto di apprendistato, della durata di due anni a partire dalla seconda annualità del percorso, degli allievi beneficiari dell’intervento.

Gli interessati potranno reperire i moduli di iscrizione sul sito www.eventitalia.net o presso gli uffici dell’organismo di formazione in via Brigiotti, 14 a Teramo e potranno presentare la propria candidatura nelle modalità indicate dall’Avviso di selezione entro e non oltre il 29 luglio 2022. Il corso verrà avviato a partire dal mese di settembre.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo sportello informativo di Eventitalia allo 0861/210821 oppure all’indirizzo e-mail info@eventitalia.net.