TERAMO: APPARTAMENTO IN FIAMME IN UNA PALAZZINA, TEMPESTIVO INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO

TERAMO – Stamattina, intorno alle 11:50, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo, con un’autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, è intervenuta in via Gasbarrini a Teramo, a seguito di un incendio.

Le fiamme si sono sviluppate su un balcone di un’abitazione al terzo piano di un condominio di sei piani. L’incendio ha interessato il contatore del gas da cui si è originato un dardo di fiamma che ha investito i pannelli in plexiglass della ringhiera, incendiandoli. Il gocciolamento e il forte calore prodotti dalla combustione dei pannelli in plexiglass hanno provocato danni anche ai balconi degli appartamenti posti nei piani sovrastante e sottostante a quello interessato dall’incendio.

Il fumo scuro prodotto dalle fiamme ha danneggiato anche la parete perimetrale dell’edificio e si è diffuso in modo limitato all’interno dell’appartamento in cui al momento non era presente il proprietario. I vigili del fuoco hanno prontamente provveduto a spegnere le fiamme attive raggiungendo il balcone con l’autoscala in dotazione e hanno atteso l’arrivo del proprietario per ispezionare l’appartamento, senza rilevare particolare effetti dell’incendio se non la presenza di leggero fumo penetrato attraverso la parete esterna.