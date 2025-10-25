TERAMO: AREA CAMPER MAI APERTA, SCATTA LA PROTESTA, “IL NULLA DAL 2022”

TERAMO – Protesta oggi a Teramo per la mancata apertura dell’area camper, la cui ristrutturazione e messa a norma risale al 2022.

A seguire la nota dell’associazione Konsumer Abruzzo – Robin Hood.

LA NOTA

Le aree devono consentire una serie di servizi, postazione per caricare le batterie elettriche, per caricare l’acqua e per smaltire le acque reflue del pozzetto. Proprio per questo ultimo aspetto, atteso che non potevano andare nella fognatura, per le loro caratteristiche fisico- chimiche, cosi come il progettista aveva previsto.

Per quello che riguarda il problema relativo allo scarico delle acque dei camper, l’associazione invio all’amministrazione la indicazione di una soluzione attraverso il posizionamenti di apposite strutture che a fronte di un pagamento con gettoni provvedevano a svuotare i pozzetti in modo sicuro e nel rispetto della normativa. A detta dell’amministrazione il problema è stato risolto, permangono altre problematiche quella della videosorveglianza, dei rifiuti e della gestione.

Ad oggi però il nulla, l’Associazione esprime piena solidarietà con quella dei camperisti per la protesta a cui parteciperà.