TERAMO: ARRIVA IL COMITATO DI SORVEGLIANZA SULLA GESTIONE DEI FONDI EUROPEI IN AGRICOLTURA

TERAMO – Domani, 4 dicembre, Teramo ospiterà, per la prima volta, i lavori del Comitato di Sorveglianza del Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (FEASR), un appuntamento di grande rilievo dedicato all’analisi dell’avanzamento delle politiche regionali per il primo settore e lo sviluppo rurale.

“Concludiamo quest’anno il ‘tour’ delle provincie abruzzesi con Teramo – dichiara il vicepresidente e assessore della giunta regionale con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente, – per tenere un appuntamento così autorevole ed importante per l’agricoltura, in un territorio dalle mille sfaccettature e in una sede, quella della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, che testimonia il legame che questo assessorato sta costruendo, giorno per giorno, con le comunità locali e la sinergia con tutti gli attori istituzionali, per sostenere il comparto primario ed il modello di “Abruzzo sostenibile” che da tempo promuoviamo”.

La sessione mattutina sarà riservata alla programmazione, in chiusura, del 2014-2022, ossia il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), nel corso della quale saranno presentati i target di spesa raggiunti; sarà esposto un approfondito focus sui Gruppi di Azione Locale (GAL), elaborato dal valutatore indipendente del Programma. Tale contributo offrirà l’occasione per esaminare i risultati conseguiti, evidenziando l’efficacia degli interventi attuati e fornendo spunti di riflessione sulle prospettive future del modello LEADER nelle aree rurali abruzzesi.

I lavori saranno coordinati dal Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, e dall’Autorità di Gestione del PSR e del CSR Abruzzo, Elena Sico, direttrice del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, alla presenza dei referenti della Commissione Europea – DG AGRI – , rappresentanti del Ministero per l’Agricoltura, la Sovranità alimentare e le Foreste e dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e delle organizzazioni professionali agricole e dei membri del partenariato che costituiscono il Comitato di Sorveglianza.

Nel pomeriggio avranno luogo i lavori del Comitato di Monitoraggio del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, durante i quali sarà esaminato lo stato di attuazione degli interventi e l’andamento della programmazione in corso, in continuità con il percorso avviato negli anni precedenti per definire indirizzi utili a garantire l’attuazione delle strategie territoriali e degli investimenti sul territorio regionale.

“La chiusura della programmazione 2014-2022 ha registrato esiti positivi, sia sul piano del raggiungimento degli obiettivi, sia in termini di capacità di spesa e di impatto degli interventi sul tessuto rurale abruzzese – conclude Imprudente -. L’efficacia delle misure attuate e la collaborazione e il coinvolgimento degli attori locali rappresentano elementi fondamentali che hanno contribuito alla riuscita del Programma e costituiscono la base per affrontare con rinnovato slancio le sfide poste dal CSR 2023-2027 e dalla nuova PAC”.

La giornata di domani si configura come un momento di confronto istituzionale di rilevanza, durante il quale verranno condivisi aggiornamenti, analisi e prospettive utili alla prosecuzione efficace delle politiche di sviluppo rurale, a beneficio delle comunità locali e del territorio abruzzese nel suo complesso.

“Si tratta dell’ultimo Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2022, dato che il Programma si conclude il prossimo 31 dicembre 2025 – afferma la direttrice del dipartimento regionale Agricoltura Elena Sico —. La struttura regionale che dirigo ha compiuto un grandissimo sforzo amministrativo e tecnico, in linea con l’indirizzo politico, che ci sta consentendo di raccogliere i frutti e soprattutto di portare ‘a casa’ il risultato dell’impiego delle risorse nel suo complesso, nonostante le numerose difficoltà incontrate nel corso dell’attuazione, anche per le numerose proroghe e varianti che sono state accordate, in questi anni, ai beneficiari del programma”.