TERAMO: “ASPETTANDO IL PRIMO MAGGIO”, IN OLTRE 7.000 AI CONCERTI DEL PARCO FLUVIALE

TERAMO – Ancora un successo per “Aspettando il Primo Maggio” che ieri sera, alla vigilia della Festa dei Lavoratori, ha nuovamente acceso il cuore di Teramo, confermando il binomio vincente tra grande musica e importanti temi sociali. Il suggestivo scenario del parco fluviale “Davide De Carolis” si è rivelato per il terzo anno consecutivo la location ideale per accogliere le oltre settemila persone, tra cui tanti giovani, che hanno risposto con entusiasmo all’invito dell’Associazione “Big Match”.

La sedicesima edizione della manifestazione è stata un crescendo di emozioni grazie alle performance di Luca Romagnoli, IMuri, Mondo Marcio, BigMama e Mr. Rain, che hanno saputo coinvolgere i tantissimi presenti, arrivati da ogni angolo della nostra regione.

Come oramai da tradizione, la serata si è chiusa con il Dj Set di Marini&Ferrara, che ha fatto ballare e divertire il pubblico fino a tarda notte.

Gli artisti protagonisti della serata hanno espresso il loro apprezzamento per il calore del pubblico teramano, la professionalità dell’organizzazione e la bellezza della città. BigMama, in particolare, ha elogiato le “Virtù”, il piatto della tradizione teramana che viene preparato ogni anno proprio in occasione del 1° maggio.

Un ruolo centrale sui temi e sulle riflessioni riguardanti i diritti, il lavoro e il sociale è stato ricoperto dalla Cgil Provinciale, dall’Udu Teramo e dagli stand allestiti da diverse realtà del territorio e da associazioni di livello nazionale e internazionale, che hanno animato l’area con informazioni, interventi sul palco dedicati ai Referendum del prossimo giugno e momenti di confronto.

L’evento si è svolto in un clima di festa e serenità, senza alcun incidente, grazie alla disciplina e alla collaborazione del pubblico presente, grazie al servizio di sicurezza e agli organizzatori che hanno garantito la perfetta riuscita della manifestazione in ogni suo aspetto. Un ulteriore motivo di soddisfazione è rappresentato dalla rapida ed efficiente opera di pulizia degli spazi da parte della Teramo Ambiente, che già questa mattina ha restituito al parco fluviale il suo consueto decoro.

“Siamo incredibilmente orgogliosi del successo di questa edizione di “Aspettando il Primo Maggio” – dichiara Carla Casalena, Presidente dell’Associazione “Big Match” – Vedere così tanta partecipazione, l’attenzione del pubblico ai temi sociali proposti e l’entusiasmo per la grande musica è la migliore ricompensa per il nostro impegno. La risposta del territorio è stata straordinaria, con un’affluenza che testimonia la vivacità culturale e la sensibilità della comunità teramana e abruzzese. Un ringraziamento speciale va agli artisti, a tutte le realtà associative che hanno animato la giornata, al Comune di Teramo, alla Cgil di Teramo, ai partner istituzionali, agli sponsor, alle Forze dell’Ordine per la preziosa collaborazione, ai tanti volontari e, soprattutto, al meraviglioso pubblico che ha reso questa serata indimenticabile”.