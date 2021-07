TERAMO – L’associazione Accessibilità & Eventi Deaf APS, in collaborazione con DienpiSafe, ha donato all’Università degli Studi di Teramo una fornitura di mascherine trasparenti che permettono la lettura del labiale, da utilizzare per l’abbattimento delle barriere di comunicazione per le persone sorde.

Il rettore Dino Mastrocola si è impegnato a farle indossare per rendere accessibili gli uffici e gli sportelli di informazione alle persone sorde e in tutte le occasioni pubbliche.