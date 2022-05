TERAMO, AUTO IN FIAMME VICINO SEDE DIREZIONE ASL: INCENDIO DOMATO DA ADDETTI SICUREZZA

TERAMO – Un’auto parcheggiata di fronte alla sede della direzione generale della Asl di Teramo è andata semidistrutta per un incendio che si è sviluppato improvvisamente nel vano motore: il fatto è accaduto intorno alle 12.30 di ieri.

L’incendio è stato domato con gli estintori degli addetti alla sicurezza dell’Azienda sanitaria.

Non si conoscono le cause delle fiamme: molto probabilmente si sono sviluppate per autocombustione. La macchina è stata rimossa nella serata di ieri mentre il tratto di strada è stato ripulito dalle sostanze per lo spegnimento da una impresa chiamata dagli esercenti del luogo. Non sono intervenute le forze dell’ordine né si sa se il proprietario ha deciso di sporgere denuncia verso ignoti.