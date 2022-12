TERAMO – Un uomo di 42 anni, Ernesto Ferrilli, carrozziere di Varano, è tragicamente morto nel pomeriggio in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Teramo, sulla strada provinciale 18, poco distante dalla frazione teramana dove la vittima viveva.

L’auto guidata dall’uomo, una Toyota Aygo, per cause in corso di accertamento, è finita contro la scarpata della strada e si è ribaltata dopo aver percorso diversi metri.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 42enne, e i Vigili del Fuoco del Comando di Teramo, che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo attraverso il cofano posteriore e hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato.

Gli agenti della Polizia locale stanno ricostruire le cause dell’incidente, attraverso i rilievi: non si sa se a provocare la sbandata della macchina sia stato un guasto meccanico oppure la velocità oppure ancora un malore del conducente alla guida.