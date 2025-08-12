TERAMO: BARRIERE TAGLIAFUOCO A PROTEZIONE DEL CANILE DI CARAPOLLO

TERAMO – Come da tempo preventivato, sono cominciati ieri e si concluderanno in giornata, i lavori per la realizzazione di una barriera tagliafuoco in prossimità del canile municipale teramano a Carapollo. I lavori permettono l’esistenza di una interposizione naturale che, in caso di incendio, impedisce al fuoco di propagarsi e di giungere nell’area nella quale ha sede il canile, così come nelle aree circostanti. Si tratta di un’opera che l’assessorato al benessere animale aveva già in animo di portare a termine da tempo, dopo decenni di mancati interventi.

L’assessore Pina Ciammariconi, nel ringraziare la ditta che ha celermente portato a termine l’intervento, intende anche rivolgere un pubblico riconoscimento alla Protezione Civile Gran Sasso, sempre attenta ai problemi dei cittadini e del territorio, che nelle ultime settimane ha assicurato una presenza costante nell’area.