TERAMO: BDM BANCA SOSTIENE LA CRESCITA DI GUZZINI&FONTANA PROJECTS, FINANZIAMENTO DI 2 MILIONI

TERAMO – Con un finanziamento di 2 milioni di euro, BdM Banca sostiene la crescita e l’espansione di Guzzini&Fontana Projects Srl, azienda di Teramo che opera nel settore del legno-arredo.

“Grazie a questo finanziamento – si legge in una nota, che ha una durata di 12 anni ed è assistito all’80% dal Fondo di Garanzia per le Pmi, l’azienda potrà espandere il proprio sito di produzione e procedere con l’acquisto di macchinari per la realizzazione di nuove linee di prodotti dedicati alla zona giorno delle abitazioni”.

Il brand Guzzini & Fontana è nato dall’incontro di Luca Guzzini, già presidente della Teuco Guzzini, e Gary Fontana, titolare di OC Shanghai, due imprenditori con una lunga e consolidata esperienza nel settore dell’arredamento. Dopo la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l’autoconsumo, l’azienda si è recentemente dotata di un nuovo stabilimento, provvisto di moderni macchinari 4.0 per la realizzazione di un secondo polo produttivo.

“L’operazione con Guzzini&Fontana è il risultato di una collaborazione che va avanti da anni e che ci ha permesso di sostenere una importante realtà aziendale abruzzese che, investendo nell’innovazione ha mostrato come si può crescere rapidamente – commenta l’amministratore delegato di BdM Banca, Cristiano Carrus – Per una banca di territorio come la nostra, che può contare su una presenza capillare in Abruzzo, è fondamentale promuovere lo sviluppo economico e industriale della regione”.

“Conseguire risultati di questo profilo ci convince sempre di più della giusta direzione intrapresa nel nostro cammino aziendale. BdM Banca, istituto molto attento ai progetti aziendali, ci ha seguito alla perfezione sponsorizzando il nostro progetto con il suo altissimo livello manageriale – sostiene l’amministratore delegato di Guzzini&Fontana Projects srl, Paolo Corradi – L’operazione appena conclusa dà esattamente il senso della promozione dello sviluppo economico regionale. Esprimiamo un gran senso di ringraziamento per l’opportunità e la fiducia espressa nei nostri confronti”.