TERAMO: BLOCCATI SEI GIOVANI CHE SI ERANO INTRODOTTI ABUSIVAMENTE IN UN EDIFICIO DISABITATO

TERAMO – Nella serata di ieri i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Teramo hanno bloccato all’interno di un edificio non abitato, sito nel quartiere “colleatterrato basso” sei giovani che si erano introdotti clandestinamente nella struttura.

L’allarme è stato dato dal proprietario del casolare che transitando ha notato delle luci all’interno. I militari prontamente intervenuti hanno identificato tutti anche con l’ausilio di una pattuglia della locale Questura. Sono in corso da parte dei carabinieri accertamenti circa i fatti in questione al fine di valutare e comunicare alle autorità competenti eventuali violazioni di legge in capo alle persone identificate, anche in considerazione che tali incursioni sono avvenute già varie volte.