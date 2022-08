TERAMO CALCIO: A MEZZANOTTE SCADE BANDO COMUNE

TERAMO – Alla mezzanotte scadranno i termini per la presentazione delle offerte per il bando predisposto dal Comune di Teramo per la partecipazione dei biancorossi al campionato di serie D.

Due sarebbero le cordate interessate e che dovranno far pervenire le offerte.

Nel contempo nelle prossime ore dovrebbe esserci l’ufficialità per la presentazione del ricorso dell’attuale società al Consiglio di Stato per la riammissione in serie C.

Intanto la società biancorossa ha comunicato che in data odierna è stato rescisso consensualmente il contratto dell’esterno offensivo Malotti, in scadenza al 30 giugno 2023. Nei giorni scorsi erano già stati risolto consensualmente i contratti dei calciatori Forgione, Trasciani e Papaserio.