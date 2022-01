TERAMO CALCIO: ALTRI POSITIVI AL COVID IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

TERAMO – Il Teramo Calcio comunica che, nella serie di tamponi effettuata in giornata, come da programma prima della ripresa degli allenamenti, è stata riscontrata la positività di altri tre esponenti del Gruppo Squadra che si sommano, pertanto, al soggetto posto precedentemente in isolamento domiciliare per aver manifestato una sintomatologia simil influenzale.

A questi, inoltre, si aggiungono tre membri del Gruppo Squadra, la cui positività è emersa presso i rispettivi domicili a seguito della sintomatologia accusata e che, pertanto, non sono presenti in città in questo momento.

Ulteriori tre componenti, infine, risultano attualmente posti in isolamento domiciliare, per aver avuto contatti stretti con i soggetti di cui sopra. Nel rispetto del protocollo federale e sanitario vigente, la squadra proseguirà gli allenamenti e si sottoporrà mercoledì 5 gennaio ad un nuovo giro di tamponi.