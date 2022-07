TERAMO CALCIO: AMMINISTRATORE UNICO CHIERCHIA LASCIA SOCIETA’

TERAMO – Dopo l’incontro di ieri a Palazzo di Città con il sindaco Gianguido D’Alberto e l’imprenditore Giuseppe Spinelli, l’amministratore unico dimissionario del Teramo Calcio Massimo Chierchia ha dato l’addio alla società non nascondendo amarezza per com’è andata l’intera vicenda.

“Spinelli ha dichiarato di voler continuare il calcio a Teramo come giusto che sia e ora speriamo però che il Tar ci dia ragione. Per quanto mi riguarda ho partecipato all’incontro istituzionale di ieri con il sindaco e si è trattato del mio ultimo impegno come amministratore unico in quanto dimissionario. Come hanno anche chiesto i tifosi è giusto che ci sia un cambio e dunque che anche io esca dalla scena. Dispiace ma l’obiettivo è quello di vedere gente nuova regalare un progetto nuovo al Teramo, che si chiami serie C o serie D, spero fortemente nella continuità del Teramo”.