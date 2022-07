TERAMO CALCIO: SI’ SOSPENSIVA, RICORSO AL TAR IL 2 AGOSTO

TERAMO – Spiragli per il mantenimento della serie C da parte del Teramo Calcio.

La società biancorossa infatti questa sera ha reso noto attraverso un comunicato che il “Tar del Lazio ha accolto l’istanza monocratica cautelare promossa dalla società S.S. Teramo Calcio s.r.l. e ha fissato la camera di consiglio al 2 agosto 2022, concedendo l’abbreviazione dei termini alla metà”.

In sostanza i ricorsi di Teramo e Campobasso, che avevano nelle ultime ore depositato il ricorso al Tar del Lazio, avverso il mancato rilascio della Licenza Nazionale per la partecipazione al prossimo campionato di serie C, verranno discussi dinanzi ad una camera di consiglio di seduta collegiale sempre del Tar il prossimo 2 agosto a Roma.